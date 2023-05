Jak vypadá český Chuck Norris? S legendárním kovbojem prožil 30 let

Hlasujte pro podcast V českém znění v soutěži Podcast roku a vyhrajte zajímavé ceny. Hlasovat můžete až do 5. června 2023. Děkujeme!

„Já bych řekl, že je to dobrý kovboj. Má svoje charisma, byť nevypadá jako playboy. A tím, jak žije a o čem točí? Myslím, že to vypovídá o jeho charakteru, jeho postavě i o něm jako o člověku,“ přemýšlí Pospíchal, který by se s Norrisem jednou rád setkal.