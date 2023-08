Místo nudné kancelářské práce žijí a cestují v dodávce. Pro vztahy je to zátěžová zkouška, říká Češka

„Bydleli jsme v té době na jednom z nejkrásnějších míst na zemi, na Novém Zélandu, a během dvou let jsme toho vlastně moc neviděli, protože jsme klasicky pracovali od pondělí do pátku a na prozkoumávání jsme měli v podstatě jen víkendy,“ popsala Žáková s tím, že chtěla Nový Zéland probádat důkladněji. Navrhla proto svému partnerovi, aby přestavěli dodávku, ačkoli s tím ani jeden z nich neměl zkušenost.

Česko-australský pár během posledních pěti let nakonec přestavěl celkem tři dodávky: první právě na Novém Zélandu, druhou v Austrálii a třetí v Jižní Americe. „Dali jsme ji dohromady metodou pokus omyl. V té době ještě nebyl vanlife tak populární, takže jsme úplně nevěděli, do čeho jdeme,“ připustila Žáková. „Stinná stránka člověku nejprve nedojde,“ dodala s tím, že první problémy nastaly už při přestavbě, kdy měli oba partneři na některé věci odlišný názor.

„Život v dodávce ve skutečnosti není tak romantický, jak může působit ze sociálních sítí; 24 hodin 7 dní v týdnu je to kompromis. Jestli byly ve vztahu nebo přátelství předtím nějaké pózy, filtry nebo předstírání, tak to v dodávce nejde. Často se dostanete do všemožných vypjatých situací, ať už je to dlouhé řízení, únava, něco se pokazí. Jsou to krizové situace, na kterých se ukáže charakter,“ tvrdí Žáková s tím, že zná páry, pro které byl vanlife posledním hřebíkem do rakve.