Během 10 let navštívil všechny země světa. Ani jednou nepoužil letadlo

Poslední zemí, kterou Pedersen navštívil, byly Maledivy. A přestože by bylo samozřejmě jednodušší odtud do Dánska letět, nechtěl cestovatel na poslední chvíli své předem stanovené pravidlo porušit.

„Na návratech domů lodí z historického hlediska něco je – lidé ji vidí na horizontu a mohou mi mávat, když sestupuji po nástupní lávce,“ řekl pro CNN Dán, který se z Malediv vypravil přes Srí Lanku do Malajsie, kde nastoupil na nákladní loď, jež ho 33 dní vezla domů.

„V kajutě jsem se podíval z okénka na Malajsii, výhled se pak každým dnem měnil, až se nakonec stal Dánskem. I kdybych si v tu chvíli zlomil nohu, dostal bych se domů. Už mě nečekali žádní hadi, divocí psi, malárie nebo zajišťování víz. Musel jsem jen dávat pozor na to, abych nepřepadnul přes palubu,“ doplnil Pedersen.

Na konci července dorazil cestovatel do přístavu v Aarhusu, kde na něj čekalo asi 150 lidí, aby ho po deseti letech přivítali. V davu byla Pedersenova manželka, se kterou se oženil na dálku, sourozenci, přátelé, ale i příznivci jeho dobrodružství. Od svého návratu se Pedersen údajně těší z maličkostí, například z ranního běhání nebo čerstvého dánského vzduchu.

Pedersen měl původně za to, že 203 zemí – do celkového výčtu započítal i ty částečně uznané – se mu podaří navštívit během čtyř let. V každé chtěl strávit alespoň 24 hodin. Jenže se brzy objevily komplikace, které putování značně prodloužily. Někdy totiž na udělení víz čekal dlouhé týdny, jako v případě Sýrie, Íránu, Angoly či tichomořského Nauru.