Byl na stáži v nejlepší restauraci světa, na českou svíčkovou přesto nedá dopustit

Co člověka naučí práce na farmě?

Do Kanady odjel Michálek na pracovní pobyt, zkušenosti v gastronomii ale později načerpal nejen v domovském Česku či zmíněné Kodani, ale i na Novém Zélandu či v Norsku. Každá země ho z hlediska vaření formovala trochu jiným způsobem. Jeho cesta za dokonalým jídlem přitom začala na pozici umývače nádobí právě v Kanadě.

„K vaření jsem se tam ze začátku moc nedostal. Nejdřív jsem myl nádobí, později jsem dělal snídaně,“ vzpomíná Michálek. „Byla to ale náhoda, včetně cesty do Kanady. Moje vize byla, že tam přijedu, budu lovit medvědy a jezdit na jelenech,“ směje se kuchař, jehož láska ke gastronomii začala díky českému kolegovi Lukáši Gregušovi, jenž pracoval i pro Zdeňka Pohlreicha. „Dali jsme se do řeči, začal mi vysvětlovat, jak se dělají například gely nebo smrkový olej.“