Čech najezdil stopem přes 150 tisíc kilometrů. Vezli ho kněží, nelegální imigranti i pašeráci vodky

„Zastavilo mi hned první auto a zbylých deset kilometrů na lublaňské letiště jsem dojel. Stopování se mi zalíbilo, tak jsem ho začal aktivně provozovat – jel jsem třeba z Říma, Finska či Španělska do Prahy. Moje zatím největší cesta byla z Ománu do Prahy, kdy jsem si stopnul i loď,“ vypráví Beneš v podcastu.

Ostych či nedůvěru Beneš při stopování nikdy necítil, s rodiči už v dětství hojně cestoval, což ho svým způsobem připravilo na vlastní dobrodružství. „Stopování je pro mě sonda, říkávám, že je to okno do duše národa. A čím více na východ jedete, tím více jsou lidé pohostinnější, přívětivější a berou vás mezi sebe. Třeba v Íránu je takřka nemožné stopovat bez toho, aby vás někdo nepozval k sobě domů na oběd,“ konstatuje.

Beneš prostopoval i prakticky celou Evropu – nejlepšími destinacemi pro stopaře jsou na starém kontinentu například Skotsko, Irsko či Německo. Naopak prakticky nemožné je stopování v Anglii. „Nevím, čím to je, možná nedůvěrou Angličanů vůči cizincům. Zkoušel jsem stopovat z Edinburghu do Londýna; trvalo mi to týden a nedostal jsem se ani do poloviny cesty,“ připouští Čech s tím, že nic neláme přes koleno, a pokud se nedaří, zvolí zkrátka alternativní způsob dopravy, třeba autobus.