Slavná michelinská restaurace po půl století zavře, šéf se cítí vyhořelý

„Jsem opravdu unavený. To, že jsem v restauraci skoro každý den, se na mě podepsalo a já se dostal do stavu, kdy mě to už nebaví tak, jako dřív. Je to práce, kde se čelí velkému tlaku a já chci lépe vyvážit práci a soukromý život,“ řekl Roux. „Finančně jsme na tom dobře. Každý den máme plno,“ doplnil.

Roux stál v čele restaurace 34 let poté, co ji převzal po svém otci. Michel Roux starší a jeho bratr Albert Le Gavroche otevřeli v roce 1967. Její kuchyní prošlo mnoho z dnes slavných šéfkuchařů jako například Pierre Koffmann, Marco Pierre White nebo Gordon Ramsay.

Podnik se prý Roux rozhodl zavřít mimo jiné i proto, že nemá komu by jej předal. Jeho dcera, také šéfkuchařka, má vlastní restauraci a Le Gavroche vést nechce. „V uplynulých letech jsem dostával nabídky restauraci prodat na často nesmyslné částky, ale nebylo by správné, aby ji vedl někdo jiný. To jméno je posvátné,“ vysvětlil.

Rozhodnutí šéfkuchařů vzdát se vedení světoznámých podniků jsou v poslední době stále častější. Letos šokoval milovníky gastronomie René Redzepi, který v 45 letech dospěl k závěru, že zavře svou dánskou restauraci Noma považovanou za jednu z nejlepších na světě. Heston Blumenthal, který si se svou restaurací Fat Duck udržel tři michelinské hvězdy po 19 let, už na podnik dohlíží jen zdálky poté, co se v roce 2018, ve svých 52 letech, po zhroucení přesunul do Francie.