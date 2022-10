Rakovina prsu postihuje i značné procento mužů. Ohroženi jsou hlavně uživatelé marihuany

Rakovinou označujeme jakýkoliv zhoubný nádor. Ženy, kterým je více než 45 let, by se měly zúčastnit screeningového programu, ve kterém se hledají počáteční stadia nádoru. Prsa s větším objemem tukové tkáně se dobře samovyšetřují, najít se tak dají i malá ložiska. Prsa velkých rozměrů se tímto způsobem vyšetřují podstatně hůře, protože se ložisko může nacházet v hloubce.

„Když se bude nacházet pod povrchem, tak si všimnete, že se vám vtahuje kůže, vtahuje se vám bradavka nebo vám vytéká něco spontánně z bradavky,“ sdělila v úvodu podcastu Lívia Večeřová s tím, že pokud žena něco takového zpozoruje, měla by se co nejrychleji přihlásit do mamocentra na vyšetření.