Hladík: Každý majitel nemovitosti není bohatý

Pane ministře, váš resort má mít jako jeden z mála příští rok více peněž než letos. Jak jste přesvědčil šéfa státní kasy Zbyňka Stanjuru (ODS)?

Není to úplně o polepšení. V kapitole ministerstva životního prostředí kromě provozních nákladů, které snižujeme o miliardu, tak je především kofinancování evropských fondů. V příštím roce předpokládáme vyšší čerpání evropských fondů, proto jsou tam v reálu vyšší finanční prostředky.

Pojďme k rozpočtu na příští rok. 11. května jste slíbili, že bude deficit 210 miliard korun, je z toho 252 miliard korun. Nevadí vám, že jste porušili slib?

Takto bych to nepojmenoval. Koridor, kde jsme se mohli pohybovat, byl až do výše 270 miliard korun. To nakonec nebylo zvoleno.

Tak především to musíme dělat tak, aby to finance konsolidovalo a zároveň, aby to nedopadlo na ty nejzranitelnější, jako jsou rodiče s dětmi či senioři.

Na tiskové konferenci nepadlo číslo 270 ani 252 miliard, ale 210 miliard.

To je zákonný limit. Slíbili jsme, že snížíme deficit o zhruba 80 miliard korun. To se povedlo. A že to bude 150 miliard ušetřených výdajů v roce 2025, protože některá opatření se projeví do rozpočtu v následujícím roce – typicky jsou to daně právnických osob.

Minulý týden jsem tu měla exministra financí Miroslava Kalouska. Říkal mi, že vaše sliby jsou k smíchu a z rozpočtu jste udělali bramboračku. Nemá pravdu?

Myslím, že si může říkat, co chce, protože nemá odpovědnost. Důležité je, jak přistupujeme k současné době a době budoucí. Tedy, abychom dokázali vytvořit vhodné podmínky pro podnikatelské prostředí, aby se nezastavil průmysl a mohla Česká republika dále investovat.

Přeci jenom jako exministr si převzal cenu ve Washingtonu za nejlepšího ministra financí z 31 evropských zemí. Neměl by jeho názor hrát roli?

Určitě. Je to člověk, kterého poslouchám, ale často s ním nesouhlasím. Není v reálu toho, co je nutné udělat.

Takže jako vláda děláte, co můžete, co se týká konsolidace veřejných financí. A nemůžete dělat více…

Nebojíte se, že ztratíte důvěru? Demonstrují proti vám desítky tisíc lidí, podpora vám klesá i dle průzkumů.

Je logické, že každá vláda, která se rozhodla dělat reformy, tak v půlce svého období nemá příliš velkou důvěru. Je to záležitost, kterou musíme posílit. A to i díky opravdové důchodové reformě, do které se pustil náš ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Nebude hrát větší roli to, na co upozorňuje Jindřich Rajchl z PRO i opozice? Tedy vysoká inflace, vysoké ceny energií, potravin…

Je potřeba poslouchat odborníky. Podle ČNB by se měla inflace dostat v příštím roce ke dvěma procentům, což je naprostá stabilita před tím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Pokud se do této stabilní polohy dostaneme, a tam směřujeme, pak je to naprosto v pořádku.

Realita je zatím taková, že se inflace blíží stále deseti procentům.

Důležitý je výhled. Trend je jednoznačný, inflace zpomaluje a brzdí.

Pokles preferencí je tématem i u vás v KDU-ČSL. Řešíte mimo jiné rebranding. Jak to vypadá?

KDU-ČSL je úžasná strana s velkou členskou základnou a obrovským ukotvením na komunální a regionální politice. Věříme tomu, co jako KDU-ČSL děláme ve vládě a děláme na ministerstvu práce a sociálních věcí, ať už se to týká důchodů, či přídavku na dítě… Máme nejvyšší důchody, které jsme kdy měli. Dostáváme se někde až k padesáti procentům průměrného důchodu vůči průměrnému platu v ČR.

To je kvůli povinné valorizaci.

Ano, může za to ale i realita jako taková tedy, jakým způsobem přistupuje k seniorům.

Budete se jmenovat lidovci?

Je to jedna z variant. Dlouhodobě to preferuji, protože se cítím jako lidovec.

Mohl by někdo nahradit předsedu Mariana Jurečku?

Jurečka má silné postavení uvnitř strany i vládní koalice.

Má silné postavení? Do čela poslaneckého klubu Sněmovny prosazoval Toma Philippa, zvolili si ale Aleše Dufka.

Je to demokratická tajná volba jednotlivých poslanců, nikoli stranického vedení.

I tak, neukazuje to, že jeho pozice není tak silná, když na něho nedá vlastní poslanecký klub?

Nedá se to takto odhadnout. Chápu, že pro komentátory to může být zajímavé sledovat zpovzdálí. Z blízka je ale situace jiná.

Vy konkrétně byste byl pro změnu?

To není na stole, je na to hodně času.

Zvýraznil jste se projektem Oprav dům po babičce. To lidovcům pomůže?

Myslím, že to pomůže rodičům s dětmi, a to je naprosto zásadní. Pokud něco potřebujeme, tak aby lidé bydleli kvalitně v dobře renovovaných domech.

Mnoho lidí, kteří budou svůj dům nyní renovovat, tak ho postavili, nebo jejich rodiče či prarodiče v 70 a 80. letech. Stavěli rukama, svépomocí. Stavět se k nim nyní zády, jenom protože si v normalizaci postavili svůj dům, mi nepřipadá korektní.

Projekt je hodně kritizovaný. Například ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že dotace na rekonstrukci domu znamená přesun bohatství od chudších k bohatým. Tedy, pokud vlastníte nemovitost, patříte k bohatým.

Odmítám, že každý, kdo má nemovitost, je bohatý. Myslím, že to neplatí, chci to naprosto odmítnout.

Tak ale pořád má o nemovitost navíc oproti těm, kteří ji nevlastní.

Ano, ale také se on, jeho rodiče, nebo jeho rodina se o to posnažili. Mnoho lidí, kteří budou svůj dům nyní renovovat, tak ho postavili, nebo jejich rodiče či prarodiče v 70. a 80. letech. Stavěli rukama, svépomocí. Stavět se k nim nyní zády, jenom proto, že si v normalizaci postavili svůj dům, mi nepřipadá korektní.

Není to špatně nastavené? Zmíněný exministr Kalousek mi minulý týden říkal, že na to dosáhne.

Tak asi Kalousek zapomíná, že se program nastavoval v roce 2009, kdy byl ministrem financí. Sám na něho alokoval 20 miliard. Takže on 14 let může na tento program dosáhnout a až teď to začal kritizovat. Je to populismus.

Takže špatně nastavené to není.

Ne, je to dobře. Pomůžeme teď lidem, kteří zatím neměli šanci zateplit a sáhnout si na dotaci. 14 let to bylo nastavené tak, že nejprve musím renovovat a pak dostanu dotaci. My teď přišli s opačným způsobem.

Pořád splňuji podmínky:

1.V Praze, kde pracuji, bydlím v nájmu, dům po babičce, kde mám trvalé bydliště, je na venkově, kde bych práci nesehnal.

2. I kdybych v Praze měl vlastní byt, napíšu ho na děti.

Od poloviny roku 2025 by mohly platit zálohy na PET lahve a plechovky. Mluvilo se o čtyřech nebo pěti korunách. Máte v tom už jasno?

To je asi úplný detail, ale byly by to asi čtyři koruny. Pracujeme intenzivně na legislativě, chceme ji na podzim pustit do připomínkového řízení.

Proč to děláme, má mnoho důvodů. Jedním z nich je to, aby se plechovky a plasty nepovalovaly někde v lesích. A také dneska se plechovky nezpracovávají vůbec a z PETky nová není, je z ní kobereček do auta. Nefunguje nám, aby ze staré byla nová. Pro mě nic není odpad.

A co říkáte, pane ministře na to, že nejdou víčka odtrhnout od lahve?

Přiznám se, že s tím také nejsem moc spokojený. Záleží to na tom, jak to jednotliví výrobci technicky a technologicky zvládnou. Legislativa bude platná až od příští roku, takže to beru tak, že se na to výrobci připravují a hledají nejlepší řešení. Docela mě to zatím zlobí, takže doufám, že najdou lepší řešení.

Jak chce restrukturalizovat resort životního prostředí? Co udělá s organizacemi, který pod ministerstvo spadá? Dodrží předpolední slib koalice Spolu a sníží 13 procent státních zaměstnanci?