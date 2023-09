Kalousek: Z rozpočtu je bramboračka, nemůže to dopadnout dobře

Témata dnešního dílu: Je vláda k smíchu kvůli deficitu 252 miliard korun?

Chybí jí odvaha?

Jak řešit stamiliardové schodky?

Rozumí kroku prezidenta Petra Pavla, že váhal s podpisem novely o důchodovém pojištění?

Zůstane v TOP 09? Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Pane Kalousku, je vláda k smíchu kvůli deficitu 252 miliard korun?

K smíchu asi ne, je to ale samozřejmě klamání. Vládě jsem držel palce v jejím odhodlání, které deklarovala. Tedy, že sníží deficit o jedno procento HDP.

Když řekla, že je tu balíček a deficit 210 miliard, tak jsem byl hrdý na svoji vládu. Má radost mi vydržela ale asi 14 dní, pak začala padat různá čísla, a teď navrhl ministr financí (Zbyněk) Stanjura 252 miliard.

Napsal jste na Twitter, že sliby vlády jsou k smíchu. A že konsolidace veřejných financí je podobná, jako navrhovalo hnutí ANO.

Ano, sliby, které dávala vláda na jaře, jsou dneska k smíchu. Říkala tehdy, že se deficit sníží o jedno procento. A opozice ústy Aleny Schillerová (ANO) říkala půl procenta. A dneska to, co předložil ministr Stanjura, je v podstatě to, co říkala Schillerová.

Problém ale je, co opozice dělá ve Sněmovně. I to půl procento se jí zdá strašně moc. Ve Sněmovně v podstatě není žádná politická síla, která by vládu nabádala k rozpočtové odpovědnosti.

Nevíme sice ještě, jak to dopadne, ale nemůže to dopadnout dobře.

Opozice kritizuje balíček kvůli tomu, že se dotkne hlavně lidí, protože hlavní dopad bude mít zvyšování daní.

Nejsou to jenom daně, je to půl na půl. Jsou to z poloviny daně, z poloviny úspory. Já bych si přál úspory mnohem větší, jejich rozhodující část je omezení dotací, které bych si přál ale mnohem větší. Zakopaný pes je ale v tom, že pět stran se nedokázalo shodnout na tom, že sníží mandatorní výdaje. Protože z příjmů, které vláda vybírá na daních, je 95 procent dopředu rozdělených na povinné výdaje, zbývá jim tam pak pět procent, které logicky nestačí.

Konsolidační balíček prošel druhým čtením

Proč tedy „nabobtnal“ rozpočet o 42 miliard? Protože se koalice nedokázala dohodnout?

Dohoda tam byla, proto to nechápu. 11. května vystoupila na dlouho očekávané konferenci koalice s tím, že tady je balíček a deficit příští rok bude 210 miliard korun. Od té doby neměla být o čísle diskuse. Nevím, kdo to zboural, ale dohoda musela být, když tam sedělo pět předsedů politických stran.

Tohle měla být asi role ministra financí Stanjura, aby trval na deficitu 210 miliard…

Je to odpovědnost každého předsedy politické strany. Ministr financí má jenom jeden hlas, je nefér házet všechno na něho. Vůle musí být společná. Někdo dohodu rozboural, udělal z toho bramboračku. Nevíme sice ještě, jak to dopadne, ale nemůže to dopadnout dobře.

Vyšší schodek prosazovalo hnutí STAN a Piráti.

Nepřijímám argumentaci, že za to mohou STAN a Piráti. Můžou za to i ti, kteří připustili, že byla dohoda rozbouraná.

Před časem jste mi říkal, že se bojíte, že vládě bude chybět leadership. Vidíte to stejně?

Ano, kdyby to mělo leadership, tak to muselo pokračovat způsobem, který je běžný každý rok. Tedy v květnu se řeknou příjmy a výdaje a deficit. Uvnitř poté dochází ke spoustě změn, ale kostra musí být hotová, na ní se už nesáhne.

Budete ještě vládě někdy důvěřovat? A zvládne si získat zpátky důvěru lidí?

V porovnání k alternativám, které jsou ve Sněmovně, tak ji pořád důvěřuji více než opozici. Kdyby byly zítra volby, tak jdu zase volit koalici Spolu jako nejméně špatnou variantu. Už ji ale samozřejmě nebudu věřit její odhodlání něco udělat s veřejnými financemi ani věty o tom, jak zastaví hrozivé zadlužování. Ukázala, že i to, k čemu se sama zaváže v květnu, není schopná dodržet do září.

Řekl byste, že vláda naštvala i svoje voliče?

Patřím k těm, které vláda zklamala tím, jak je nedůsledná. Kdyby byla důsledná a dělala kroky bolestivé, tak jsem její mnohem nadšenější podporovatel než teď, když jí podporuji jenom proto, že alternativa je ještě horší.

Návrh rozpočtu je venku. V příštím roce má být schodek 252 miliard

Co jí tedy chybí, odvaha?

Je to jenom o politické odvaze, není to o ničem jiném.

Kdo je větší dlužena? Mluví se v té souvislosti na sociálních sítích s exministryní Schillerovou. Není už to ale spíše Stanjura?

Když to spočítáme v absolutních číslech, tak tato vláda zadluží za svůj mandát stát zhruba o 50 procent více, než zadlužila vláda Andreje Babiše. To je ale jednoduchý pohled, musíme se podívat na trend, kdo otevřel vrata od přehrady, to byla Babišova vláda.

Ale i s ODS a SPD, jak upozorňujete často v souvislosti s vypnutím pravidel o rozpočtové odpovědnosti.

Opravdu, ten rozhodující okamžik bylo vypnutí pravidel o rozpočtové odpovědnosti, která byla důležitá. Ta nezakazovala nikomu snížit daně, ale když jste snížili daně, tak jste také museli snížit výdaje. Nezakazovala ani zvýšit výdaje, ale říkala: „pokud je zvýšíte, musíte zvýšit příjmy“. Na podzim 2020 tři strany ANO, ODS a SPD tato pravidla vypnuly. Používám v této souvislosti rád, že strukturální deficit si můžete představit jako pastu na zuby. Na kartáček to vymáčknete raz dva, ale pak to zkuste nacpat zpátky.

Právě proto, jestli v budoucnu se nebude mluvit o „dluženě“ jako o Zbyňku Stanjurovi?

Nepoužívám slovo nikdy pro nikoho. Trend, se kterým se nyní vláda potýká, tak ho nastartovala Babišova vláda s paní ministryní Schillerovou. Je to její dědictví. Tato vláda ale zase slibovala, že se s tím energeticky vypořádá, ale nevypořádala.

Co tedy vládě doporučit?

Dneska je chuť do práce mnohem menší, než byla před covidem. Je mnohem větší chuť natahovat ruku k eráru. Kdybych měl říct stručnou radu, tak se vraťme zpátky před covid. Vraťme tam poměr příjmy a výdaje. A vraťme se k práci, tedy že si budeme vydělávat na sebe sami.

Projev premiéra jsem poslouchal, byl velmi dobrý, vydařený. Byla to vize, která si zaslouží podporu. Proč nezazněl po volbách, ale až v polovině volebního období? Na to těžko hledám odpověď. A byl to také harmonogram na deset let. Já jsem slyšel harmonogram v květnu, který vláda nedodržela do září. Takže asi touto optikou se dívám na ten projev. Jak tomu mám věřit?

Takhle snadné to asi nebude.

Nebude, je to jako s tou pastou a kartáčkem na zuby. Když to ale nedokážeme, tak si ale budeme vydělávat na úroky z dluhů. Já to asi doklepu, ale vaší generace je mi líto.

Ještě mnoho let nám budou instituce půjčovat za tučné úroky. Jsme ale v situaci, kdy objem peněz, které platíme za úroky, je tak veliký, že kvůli tomu nebudeme mít na jiné důležité věci, jako je vzdělání. Dneska například ministr školství naříká, že mu chybí 25 miliard na to, aby bylo peněz na vzdělání tolik, aby to pokládal za dostatečné pro kvalitní vzdělání. Na úrocích přitom zaplatíme 95 miliard, tedy skoro čtyřikrát více.

Rozpočtu asi nepomohlo váhání prezidenta Petra Pavla s podpisem novely důchodovém pojištění. Chápete jeho počínání?

Moc ne, není to ale položka, která může zbourat státní rozpočet. Jestliže tu nicméně vedeme vášnivé diskuse o zdanění tichého vína, tak to je zhruba stejná položka, jako stála noc na Hradě. Měl svoji lhůtu samozřejmě, kterou ani nevyčerpal, takže může říkat oprávněně, že mu to měla vláda dát dříve. Na druhou stranu bylo na něm, jestli rozhodne ve čtvrtek nebo v pátek. Rozdíl mezi 16 hodinami jsou 4 miliardy.

Pavla vnímá velká část veřejnosti pozitivně. Mohlo mu tohle u lidí uškodit?

To nevím, mně to přijde prostě škoda. V mých očích se pohled na prezidenta tím nijak nezměnil, ale přijde mi to škoda čtyř miliard.

Politologové: Pavel dal vládě za uši. Komunikace ale byla podivná

Někteří politologové nám říkali, že dal vládě za uši, ukázal svoji pozici…

Pokud by to byl tento motiv, byl bych velmi zklamaný. Dávat vládě za uši v ceně čtyři miliardy, to je trochu drahá lekce. To si umím představit levnější školné.

Co říkáte na výroky pana premiéra Petra Fialy (ODS), který řekl, že Česko stojí na křižovatce, rozhlíží se tam dlouho. Vidíte to stejně?

Projev jsem pozorně poslouchal. Byl to velmi dobrý, vydařený projev. Byla to vize, která si zaslouží podporu. Člověk viděl lídra, který vizi předkládá a mají dobře strukturovanou. Proč nezazněl po volbách, ale až v polovině volebního období? Na to těžko hledám odpověď.

A byl to harmonogram také na deset let. Já jsem současně slyšel harmonogram v květnu, který vláda nedodržela do září. Takže asi touto optikou se dívám na ten projev. Byl bych rád, kdyby byl naplňován, ale jak tomu mám věřit?

V těch vizích kladl důraz na školství, že Česká republika musí být centrem vzdělanosti a nových myšlenek.

Diskutujeme o tom, že pro příští rok má dojít k poklesu výdajů na vzdělání, jelikož budeme platit obrovské úroky. Rozpočet také není postavený na tom, že nebudeme efektivnější a úspornější sociální stát, ale že dáme méně na školství. Já bych priority viděl obráceně.

Nemrzí vás, že je TOP 09 v této vládě?

Nemrzí, moc jsem si tuto vládu přál. Alternativa je prostě mnohem horší. Mrzí mě, že ale netlačí více na rozpočtovou odpovědnost. Byla to její vlajková loď.

Zůstáváte stále ve straně, kterou kritizujete?

Myslíte, že bych měl kvůli tomu odejít? Snažím se naopak ve vnitrostranický diskusích i ve veřejných tlačit na hasiče, kteří hasí málo, aby hasili usilovněji. Těm, co brání hasit, říkám, ať odejdou.

Poslouchají vás?

Ne, samozřejmě, že ne. To ale mě nezbavuje povinnosti to říkat.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová mi říkala, že by si váš představovala v Senátu. Co vy na to?

Důležitější je, kde se představuji já, nikoli kde si mě představuje někdo jiný. Až budu mít představu hotovou, tak vám ji řeknu.