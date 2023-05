Příběh Terezy: Znásilnil mě nevlastní bratr. On je v pohodě, já se několik let ničila

Další část příběhu se týká domácnosti u otce. Právě tam Tereza poznala své dva nevlastní bratry - syny otcovy přítelkyně. S jedním z nich, který byl zhruba o pět let starší, se Tereza jako dítě sblížila. Bylo jí sedm let.

„Zpočátku bylo všechno v pořádku. Líbila se mi jeho pozornost. Postupem času se to rozvinulo do fáze experimentování. Navzájem jsme objevovali svoje těla. To bylo ještě v pořádku. On pak začal pomalu a postupně víc naléhat a posunoval moje hranice,“ vzpomíná Tereza na vztah s nevlastním bratrem.

Situace ovšem zašla příliš daleko. „Dostalo se to do fáze, kdy jsme si hráli na to, že máme sex, jenom jsme to předstírali. Tam už mi blikala kontrolka, že se mi to nelíbí a že to nechci,“ vypráví Tereza. Nevlastní bratr ale odmítal s podobnými hrami přestat, naopak přibývalo na vážnosti. Terezu zamykal v koupelně, k intimním hrám docházelo i v noci, kdy děti spaly v jednom pokoji.