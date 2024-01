Předsevzetí v reálném životě matky: Proč někdy nejdou věci podle plánu

Začátkem ledna si říkáme, že tentokrát to bude jiné. Tento rok nezklameme. A pak to začne. Posilovny jsou plné nadšených nováčků, kteří brzy zjistí, že čerstvě zakoupené sportovní oblečení samotné nepomůže. A co diety a vyplňování kalorických tabulek? První dny jsou plné odhodlání, ale nakonec se ocitneme večer před televizí s pizzou a čokoládou, a uklidňujeme se planými sliby, že zítra ráno začneme znovu.

„Je to hlavně o nastavení mysli. Já nejsem typ člověka, co si řekne, že začne další ráno hubnout a opravdu začne hubnout. Já na to potřebuju mít nastavený mindset, musím na to mít chuť, která se sama objeví, a já jdu do toho. Občas se i objeví a nejdu do toho. Ale nevyčítám si to,“ přidává svou zkušenost druhá z matek.