Očima Saši Mitrofanova: Za mříže kvůli divadelní inscenaci. Putin navazuje na Stalina

Tyto Rusky pak na území islamistů zažívají útlak, násilí a vraždění. Některé se vrátí do své země, kde je ovšem odsoudí na několik let za údajné napomáhání terorismu. Zároveň je šikanují spoluobčané, zejména jiné ruské ženy, které brání tradiční podmínky, v nichž žijí.

Hru v režii Ženi Berkovičové jsem zhlédl. Nejdříve jsem se do neobvyklé formy musel trochu nutit, ale pak mě dění vtáhlo, a nakonec to byl umělecký zážitek, který jsem dlouho neměl. Sedm žen hraje na dosah ruky diváků, jeviště není. Střídají se jejich monology, dialogy, úryvky soudních procesů a zpěv. Tvůrkyně se hlásí k feminismu a zjevně namířily své dílo proti mužům, ať ruským, či muslimským. Ale na mě to spíše zapůsobilo jako existencialistický popis beznaděje života, jistěže především žen, ať v jedné, či v druhé ze dvou autoritářských zemí, o nichž je řeč.

Inscenace, jejíž premiéra se odehrála v roce 2020, obdržela v dubnu 2022 hlavní divadelní cenu Ruské federace Zlatou masku. Jenže 4. května 2023 byly Berkovičová a Petrijčuková zadrženy policií a soud, kam je přivedli v poutech, je poslal na dva měsíce do vazby. Mají být obžalovány z veřejného schvalování terorismu. Hrozí jim až sedm let za mřížemi. Za co? Za divadelní inscenaci. Putinovy represivní orgány za tímto účelem vytáhly několik let staré udání od občana.