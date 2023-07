Očima Saši Mitrofanova: Politický coming-out v Rusku po Prigožinově akci

V horních patrech je klasická „rvačka buldoků pod kobercem“. Kdo jsou však aktéři, případně kdo vyhrává, určit nejde. Nápadná je aktivita Vladimira Putina nebo muže v Putinově roli. Pronáší prázdné projevy, které nutí příznivce k přemýšlení, co tím chtěl básník říci, a také se zničehonic vrhá do davu pro polibky, ačkoli se roky vyhýbal styku s neprověřenou osobou.

Později začal všem, kdo s ním nesouhlasí, nadávat výrazněji: „Impotenti. Škodliví impotenti.“ Následně si už vůbec nebral servítky: „Vysvětlím to ještě jednou a hrubě: Pokud já sám (nebo Navalnyj nebo kdokoli jiný) uchvátím moc (za svoje peníze nebo za pomoci svých stoupenců), co společného s tím budete mít vy? Budu dělat to, co chci, nebo v zájmu těch, kteří mi pomohli… Ostatní buď půjdou spolu (se mnou nebo někým jiným, ale za SVOJE peníze, SVOU silou), anebo ať jdou do p… a TO BUDE SPRAVEDLIVÉ!“