Očima Saši Mitrofanova: Kult násilí a smrti ve verších ruských „vlastenců“

Báseň A my v Rusku máme plyn. „A my v Rusku máme plyn. A co vy? A vás v Evropě zakřikli. Jo. Německý kancléř říká, že zásoby končí. Vítr došel v poli. Ach! Hnojiva jsou v háji. Ach! Zóna osobního pohodlí se v mozku vynulovala. Tuhle zónu obsadíme my. Ommm. Spolu s Kantarijou vztyčíme vlajku Vítězství nad imaginárním Říšským sněmem. Hele, dějiny, uhánějte cikcak a malujte tento znak na tanky. Bože, pomoz bažantům na vojně, až potkají prázdnou vlakovou soustavu s plynem. A my v Rusku máme ropy k zalknutí. Nemáme žádné hranice, nelez k nám. Náš státní znak vot jor filings? Pták Fénix a pták Finist neodevzdají hnízdo. Je obsazeno, blboune. Na shledanou, mister Boris, hejbněte kostrou, mister Soros, Joe, nelez na schůdky do letadla, tam tančí Trump a z našeho okna je vidět Zelenského pleš. Vaše bayraktary jsou v háji. My v Rusku konečně máme kliku s vůdcem a Evropy se můžou podělat.“