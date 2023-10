Očima Saši Mitrofanova: Kam s Ruskem? Groteska i zoufalství

Fakticky se naší ideologií musí stát idea všeobecného vzkříšení. Jde o vzkříšení mrtvých, ale nejen o to. Přece nejen mrtví potřebují vzkříšení. V tomto smyslu se všeobecné vzkříšení týká jak živých, tak mrtvých. Možná se to týká živých víc než mrtvých. Rusko vzkříšení, to je to, co musí být v centru naší politiky a naší ideologie. Musíme vzkřísit třetí Řím v sobě.“