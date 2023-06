Očima Saši Mitrofanova: Europoslanci jednali s ruskou opozicí

Takto prezentován vypadá výsledek setkání opravdu nadějně. Chce to ale upřesnit okolnosti. A že vyzní v duchu proslulého Rádia Jerevan, za to nemůže autor, nýbrž faktický stav věcí.

Pomlouvám? Tady máte příklad. Exšéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov provozuje z ruského hlavního města kanál na YouTube, v němž se snaží debatovat s Rusy, kteří nejsou spokojeni se situací, ale v zemi zůstali. V uplynulém týdnu dostal do vysílání zprávu od posluchače, že v jejich škole žákyně 10. třídy, to je sedmnáctiletá slečna, řekla v hodině učiteli, že dalším ruským prezidentem bude samozřejmě Jevgenij Prigožin. To je ten krutý šéf wagnerovců. Na dotaz, proč si to myslí, odpověděla: „Všichni kolem to tvrdí.“