Koncem loňského roku řekl bývalý hlavní moskevský rabín Pinchas Goldschmidt, že Židé by měli co nejdříve opustit Rusko, než z nich režim udělá obětní beránky kvůli neúspěchům na Ukrajině. Minulý pátek, 12. května, zveřejnilo izraelské ruskojazyčné médium Dětali text, jehož autor Emil Šlejmovič se vrací k trestnímu stíhání režisérky Ženi Berkovičové za divadelní představení Finist, jasný sokol ( psal jsem o tom před týdnem).

„Je zjevné, že si putinovští satrapové vybrali Žeňu Berkovičovou jako ‚sakrální oběť‘ nikoli za divadelní hru, kterou režírovala, a dokonce nikoli za její protiválečné básně, to jsou jen záminky pro verdikt. Je to kvůli ‚nesprávnému‘ příjmení. Antisemitské bahno už pokolikáté proráží tenký led zdánlivé slušnosti v Rusku,“ napsal Šlejmovič. Připomněl, že údajný expert, jehož posudek poslal Berkovičovou do vazby, je ve skutečnosti „echtovní antisemita, který se netají se svými názory“.

Zmíněný Roman Silanťjev v rozhovoru pro telegramový účet Lomovka řekl, že hra, kterou režírovala Berkovičová, propaguje islámský terorismus a že to dělají také Židé, aby poškodili Rusy. „Když se na to dívám – přitom wahhábisté chtějí všechny Židy vykořenit – tak tedy když se dívám, je to s odpuštěním nějaká postmoderna. Ale my to máme, je to v našich známých divadlech. Tohle neřádstvo je třeba zastavit,“ řekl Silanťjev.