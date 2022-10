Očima Saši Mitrofanova: Na smrt poslal syna Putin, proklíná však Ukrajinu

Někteří sledující si mysleli, že by ráda z plných plic proklela ruského prezidenta, ale má strach, že ji hned zatknou. Proto zvolila zástupný cíl, Ukrajinu. Domnívám se ale, že tomu tak není. Vůbec by ji nenapadlo vinit ze smrti svého syna hlavu ruského státu. To je jev, který v Evropě není příliš srozumitelný, a proto stojí za vysvětlení.

Spisovatel Boris Akunin, který loni završil dlouholetou práci na devítidílných Dějinách ruského státu, přišel s teorií o základech současného Ruska, které se nemění pět set let a vycházejí ze vzoru někdejší mongolské Zlaté hordy. První pilíř je absolutní centralizace moci v jedněch rukou. Za druhé nesmí být osoba, která má absolutní moc, nikdy kritizována. Třetí bod: tato osoba musí stát vždy nad zákonem. Za čtvrté: všichni obyvatelé se chápou jako sluhové státu. Není to stát, který existuje pro lidi, ale lidé, kteří existují pro stát.

Vraťme se k ženě v autobuse. Její syn neuprchl za hranice ani se neschoval, aby nemusel narukovat. Je mnoho svědectví, že ženy jako ona posílají své syny do války s hrdostí, protože Putin, tedy stát, tedy Vlast (povinně s velkým počátečním písmenem), řekl, že tam musí. O tom se nepochybuje. Kdyby pochybovat začala, způsobí to v její psychice takovou paseku, že by to nemusela ve zdraví přežít.