I po smrti lze udělat dobrý skutek. Darujte nám své tělo, říká profesor Kachlík

Když nás trápí zdravotní potíže, přejeme si, aby se o nás starali co nejlepší lékaři. Avšak medicínský pokrok by se nemohl uskutečnit bez těl zemřelých dárců. Na nich se totiž studenti medicíny učí, jak lidské tělo vypadá. Těla slouží i pro etablované lékaře, kteří tímto způsobem mohou vyzkoušet nové operační metody. O tom, jak se tyto „výukové materiály“ získávají a co se s nimi všechno děje, přišel do podcastu Neklepat! pohovořit přednosta Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Kachlík.