Armáda se připravuje na možnost velkého konfliktu, pozorně sleduje průběh bojů na Ukrajině i v Izraeli. Problémem jsou lidi

Matouš deset let působil u 601. skupiny speciálních sil a absolvoval řadu zahraničních operací. Kromě vojenské kariéry působil jako vojenský poradce předsedy vlády, či ministrů obrany. Je držitelem státního vyznamenání medaile Za hrdinství v boji, Kříže obrany státu i Záslužného kříže za záchranu života.

Armáda České republiky prochází ohromnou proměnou, možná větší, než by se mohlo zvnějšku zdát podle zpráv o nákupech nové techniky. Prochází změnou myšlení v tom, co je jejím úkolem, k čemu vede své příslušníky a o čem se snaží informovat veřejnost i politiky. Totiž k tomu, že prioritou je ochrana vlastního území, a to i v podmínkách možného „velkého“ konfliktu.