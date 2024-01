Zima je zpět. Počasí komplikuje dopravu na mnoha místech v Česku

Teploty po ránu klesly na jihu Čech pod bod mrazu. Podle předpovědi meteorologové očekávají, že bude sněžit celý den. „Zatím to vypadá, že největší srážky budou v jihozápadní části kraje, což znamená hlavně Šumavu. Ale jinak by mělo sněžit na území celého kraje,“ řekla Renata Uhlíková z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci na neděli sněžilo rovněž v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a to od středních poloh. Na některých komunikacích je vrstva sněhu. Místy se pak vyskytuje námraza. V některých oblastech fouká silný nebo nárazový vítr. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v neděli v Olomouckém kraji zataženo až oblačno, na většině území se slabým občasným sněžením. Na severu kraje by mělo být sněžení trvalejší. Přes den lze očekávat ubývání srážek. Nejvyšší teploty by se měly zpočátku pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia, na horách mezi minus deseti a minus šesti stupni Celsia. Přes den se však bude ochlazovat. Vát by měl mírný severní až severovýchodní vítr, místy čerstvý s nárazy okolo 55 až 70 kilometrů v hodině.