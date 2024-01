Vltava v Českém Krumlově zůstává na třetím povodňovém stupni

Situace v Českém Krumlově je několik dní stejná. Výška hladiny se tam pohybuje na hraně mezi druhým a třetím stupněm povodňové aktivity, která činí 220 centimetrů. Ovlivňuje to odtok z lipenské přehrady, který je od středy 90 krychlových metrů vody za vteřinu. „Ale situace je stabilní a hladina řeky by se neměla nijak zásadně měnit,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Hladina Labe naopak již pozvolna klesá. Třetí, nejvyšší povodňový stupeň platí na Labi už jen v Děčíně. V Ústí nad Labem voda dnes klesla pod šest metrů, v platnosti je druhý stupeň stejně jako v Litoměřicích, kde je hladina na úrovni 366 centimetrů. Vyplývá to z informací Povodí Labe. Hasiči v neděli opět zasahovali v Přístavní ulici pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem, kde odčerpali vodu z technologické šachty u protipovodňové vany. Komunikace je průjezdná. Šachtu, do které opakovaně proniká voda z Labe, v neděli zkontrolují.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes v Olomouckém kraji zataženo až oblačno, na většině území se slabým občasným sněžením. Na severu kraje by mělo být sněžení trvalejší. Přes den lze očekávat ubývání srážek. Nejvyšší teploty by se měly zpočátku pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia, na horách mezi minus deseti až minus šesti stupni Celsia. Přes den se však bude ochlazovat. Vát by měl mírný severní až severovýchodní vítr, místy čerstvý s nárazy okolo 55 až 70 kilometrů v hodině.