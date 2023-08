Požáry a oceán jako bublající sirup. Červenec byl nejteplejším měsícem v historii měření

Copernicus je program Evropské unie zaměřený na pozorování změn klimatu. Ředitel společnosti Carlo Buontempo uvedl, že údaje naznačují, že teploty pozorované v tomto období by mohly být „bezprecedentní za posledních několik tisíc let“.

„Změna klimatu je tady. Je to děsivé. A to je jen začátek. Éra globálního oteplování skončila a nastává éra globálního varu,“ prohlásil Guterres.

List The New York Times napsal, že koupat se v těchto dnech v oceánu je jako ponořit se do „hustého, bublajícího sirupu“.