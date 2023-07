Hustý bublající sirup. Moře u Floridy se ohřálo na nevídanou úroveň, může padnout světový rekord

Z Floridy zprávy o teplotách vody šplhajících výrazně nad 30 stupňů přichází již několik dní, zatímco v oblasti panují rekordně dlouhá vedra. List The New York Times minulý týden psal o tom, že koupat se v těchto dnech v oceánu je zde jako ponořit se do „hustého, bublajícího sirupu“. Vědci varují, že vývoj by mohl zdecimovat místní populaci korálů.