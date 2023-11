Ochlazení doprovodí i sněžení

„Po přechodu vlnící se studené fronty, která začne počasí u nás ovlivňovat během čtvrtečního večera, bude do Česka proudit chladnější a vlhký vzduch od severozápadu,“ popsala Honsová důvody ochlazení, které vydrží až do pondělí.

Za posledních 20 let přinesl 11. listopad, kdy by měl dle pranostik dorazit svatý Martin na bílém koni, nejvíce sněhu rok 2007 – tenkrát sněhová pokrývka po ránu ležela i v nížinách, připomněla meteoroložka.

Od pondělí do středy by mělo převládat oblačno až zataženo. Místy se setkáme s deštěm či přeháňkami, přičemž v pondělí a úterý se od vyšších poloh bude jednat o srážky sněhové.

Postupně by se mělo oteplovat, a tak zatímco v pondělí a úterý zůstanou teploty mezi 4 a 9 °C, ve středu by to mělo být již 8 až 12°C. Ještě markantnější bude nárůst ranních minim. V úvodu zůstanou kolem 0, ve středu by se již měly pohybovat mezi 7 a 3 °C.