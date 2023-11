Mrazy už se začnou pomalu hlásit

Výhled se týká období čtyř týdnů od 6. listopadu do 3. prosince.

Následně by se měly střídat týdny teplotně průměrné nebo lehce nadprůměrné. „Větší a déle trvající ochlazení proti průměru se zdá málo pravděpodobné,“ napsal ČHMÚ.

V poslední listopadové dekádě už mohou teploty během některých nocí spadnout krátkodobě i hlouběji pod 0 °C, v maximech by mělo být nejpravděpodobněji mezi 3 a 7 °C.

Co se srážek týká, bohatší by mohl být až přelom listopadu a prosince, pořád by ale podle meteorologů mělo být srážek méně, než jich bylo v uplynulém týdnu.