O víkendu srazí teploty studená fronta

„Ve čtvrtek se můžeme těšit na slunečné počasí a to díky oblasti vysokého tlaku vzduchu, která bude postupovat dále do Evropy východní. Po rozplynutí ranních mlh a nízké oblačnosti bude jasno až polojasno,“ konstatovala Honsová, podle níž se délka slunečního svitu bude blížit až 8 hodinám. Oblačnosti bude od západu přibývat až večer. Nejvyšší denní teploty by se tak měly pohybovat mezi 13 a 17 °C.