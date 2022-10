„Když se podíváme do přírody, tak nás čeká zima bez extrémů. Začne se připomínat ve druhé dekádě listopadu na horách, ale postupně by se k Vánocům mohla dostat i do nižších poloh,“ řekl Právu Rudolf Kovařík.

„Od sedmi set metrů výš by mohl sníh ležet déle, ale nebude se jednat o nic mimořádného. Je ale nutné počítat opět s vánoční oblevou,“ pokračoval s tím, že teploty se budou pohybovat okolo dlouhodobého průměru a na srážky by měl být hojnější zřejmě začátek zimy.

Teplo bude až do poloviny listopadu Počasí

Pokud jde o nastupující zimu, podle Kovaříka zatím ještě z nejvyšších nadmořských poloh do těch klimaticky příznivějších nesešla jelení zvěř. Ale mělo by se tak podle něho stát do půlky listopadu.

„Jeřabin letos moc nebylo, ale zase bylo víc bukvic a šípků, což se ale odvíjí i od toho, jak se jim podařilo na jaře rozkvést. Plodů, na kterých je zvěř závislá přes zimu, je letos v součtu všech druhů asi tak průměrně,“ zhodnotil to Kovařík.

„Když se podívám na cibuli, tak je oslupkovaná jako před normální zimou. Vezmeme-li si včely nebo vosy, jak si to zavoskovaly, respektive vosy jak jsou zacelulózované, tak je to zase v průměru,“ doplnil.

Krutá zima, nadějný spojenec Moskvy proti Evropanům Zahraniční

Vlaštovky od nás letos odlétly na jih podle Kovaříka zhruba o deset dní později, než bývá zvykem. „Přitom to zprvu vypadalo, když se v září objevil sníh na Klínovci, že tomu bude jinak, ale ukázalo se, že první sníh do zeleného zimu nedělá,“ podotkl pozorovatel. Podle něho je zhruba o dva týdny na severozápadě Česka zpožděné také opadávání listí ze stromů.

„Vegetační sezona je dlouhá. Listy už měly mít dávno shozené například třešně, ale už i jabloně. Podobně jsou na tom břízy, kde je také zpoždění deset až čtrnáct dní,“ konstatoval pozorovatel. „To je další ukazatel, že mimořádné mrazy či sněhové přívaly nepřijdou,“ dodal.

Barevné stromy

Dlouhé vegetační období podle Kovaříka způsobilo větší vlhko na jaře vystřídané suchem přes léto a poměrně bohaté podzimní deště. „Když se to sečte, tak jsou pak stromy na podzim barevnější. Nejbarevnější strom u nás je javor, který bývá touto dobou dožluta a dočervena, ale tentokrát je dole zelený, uprostřed žlutý a nahoře červený,“ popisoval.

Co se týká osrstění koček a psů, je letos před nadcházející zimní sezonou také průměrné. „Už ale začalo stěhování myší do příbytků na dvorku, kde se krmí slepice. Ale to je klasika,“ poznamenal s tím, že klasická zima přijde po Novém roce.

„Ještě tento týden se můžeme dočkat poměrně vysokých teplot,“ nastínil Kovařík s tím, že ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli přijde tlaková výše, která se k nám bude rozšiřovat přes alpskou oblast.