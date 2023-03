Na jaro si počkáme. Špačci si dávají načas

„Nejdříve přílet špačků zapisoval strýc, který s tím začal v roce 1958. Pak to dělal táta a teď to dělám já,“ uvedl Kovařík.

„Musím říct, že nejpozdější přílet byl v roce 1970, kdy byla velmi dlouhá zima. To přiletěl až 28. března,“ pokračoval pozorovatel přírody. „Nejdříve pak špaček přiletěl v roce 2012, bylo to 20. února.

Lze říct, že letos je to jeden z velmi pozdních příletů za posledních patnáct let. Například vloni tu byl špaček zpět 28. února a předloni dokonce 24. února. Podobné to bylo i v dalších letech po roce 2010,“ dodal Kovařík.