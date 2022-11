Martin na bílém koni letos nepřijede

„Na Martina sněží, alespoň v Krušných horách ve středních polohách kolem šesti set metrů nad mořem, jednou za deset let,“ pokračoval Kovařík s tím, že na Mikuláše je sníh dvakrát až třikrát za deset let a na Vánoce takřka čtyřikrát za deset let.

Podle Kovaříka lze očekávat inverzní počasí s mlhami a mrholením až do středy. Díky přecházející tlakové výši ale bude proudit do Česka teplý vzduch od jihozápadu. „Ale pozor, spolu s tím se údolí, jako například u řek Ohře, zalijí mlhou,“ konstatoval meteorolog s tím, že v pátek a v sobotu se během dne mlhy na některých místech ještě rozpustí a bude odpoledne polojasno.

Od neděle do úterý bude podle Kovaříka mlha ležet v údolích po celý den a nerozpustí se. „Ale na horách bude sluníčko,“ podotkl a přitom varoval. „V úterý a ve středu by se mohl objevit další vedlejší efekt, kterým jsou mrznoucí mlhy,“ prozradil s tím, že zpozornět by měli řidiči ve středních polohách kolem šesti set metrů nad mořem.