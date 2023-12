Sekt je symbolem konce roku. Vyvarujte se však odvěké chyby

Jak dodává, šumivá a perlivá vína jsou trendem posledních let, a to už zdaleka nejen u slavnostních příležitostí. Naši vinaři stále častěji obohacují sortiment jak o lehčí, příjemně pitelná šumivá vína pro každý den, tak o plné, bohaté sekty pro mimořádné okamžiky, mezi něž může patřit i silvestrovská noc.

„Na trhu už jich je spousta a kromě toho, že se jedná o regionální produkty, nabízejí širší chuťovou bohatost. Ty nejlepší mají dokonale jemné perlení a krémovou dochuť. Volte vína suchá v kategoriích brut nature, extra brut nebo brut, což znamená obsah cukru do dvanácti gramů na litr. Pozor na označení extra dry, které označuje vína od dvanácti do sedmnácti gramů cukru na litr, a je tedy nasládlé,“ doporučuje Klára Kollárová.

Sekt se podává při teplotě od čtyř do šesti stupňů Celsia, přičemž chladit by se měl alespoň půl dne, protože šok v mrazáku nedělá dobře žádnému vínu. Ani tomu perlivému. Mnoho lidí však chlazení podcení, na poslední chvíli dá sekt do mrazáku, což je hřích, který vinařům trhá srdce.