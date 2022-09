Řízení tanku nebo jízda v BVP, na tankodromu si lze vyzkoušet vojenskou techniku na vlastní kůži

Areál se rozprostírá u Mladé Boleslavi na ploše přes sto hektarů. „Tankodrom Milovice je park pro zábavu, já bych řekl, chlapů. Ale samozřejmě se u nás hodně baví i rodiny s dětmi. Zákazníkům nabízíme to, že si mohou sáhnout na vojenskou a dopravní techniku, seznámit se s ní, doopravdy poznat, co to je 40, 50 tun železa, které se hýbe,“ popsal majitel Vratislav Veselý.

Foto: Novinky Tankodrom nabízí návštěvníkům jízdu i řízení bojových vozidel včetně tanků a BVP

Zájemci si mohou vybrat z tanků T-34, T-54, T-55 nebo T-72, k dispozici jsou ale i třeba Tatry 813 a 111 nebo exotický Hummer. Největší zájem je pak o vozidla BVP. Jedná se o techniku československé armády od roku 1945 či o německá vozidla z druhé světové války.

„Ceny jsou vysoké. Můj pocit je, že je to drahé. Ale je to tím, že jezdíme s technikou, která je dnes už v důchodovém věku, kde je obrovsky nákladná údržba. U BVP, které je relativně moderní, je svezení v řádu tří, čtyř tisíc korun a řízení kolem osmi tisíc,“ upřesnil Veselý s tím, že cena zahrnuje i účast tříčlenného doprovodu, většinou rodinných příslušníků.

Buď se rozjede, nebo ne

Účastníci absolvují nejdříve krátkou instruktáž, někdy to i tak neprobíhá bez problémů.

„Když posadíte člověka do tanku, tak se s ním buď rozjede, anebo nerozjede. Po třetím neúspěšném pokusu ho z toho musíte vyhodit a odvézt ho sám,“ popisuje Veselý.

Foto: Novinky Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu nebo řízení tanku

V podstatě ale stačí, aby zájemce uměl řídit osobní automobil. „Ono to je jako auto, ale i není. Má to spojku, brzdu, plyn, místo volantu to má takové berany. A místo kol pásy. Takže rozdíly tam jsou. Hlavně ty terénní,“ dodal Ondřej Stránský, nadšenec do vojenské techniky, který na tankodromu působí jako dobrovolník a pomáhá právě s instruktáží nebo klienty vozí.

Foto: Novinky V areálu jsou vybudované trasy měřící minimálně pět kilometrů

Každá jízda je dlouhá minimálně pět kilometrů. Nejčastěji se zde konají narozeninové oslavy, rozlučky se svobodou nebo teambuildingové akce. Jedním z těch, kdo návštěvu areálu dostal k narozeninám, byl i oslavenec ze Sokolova, kterému poukaz věnovaly jeho dcery.