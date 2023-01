Devatenáctiletý gymnazista zachraňuje historická kola pro další generace

„Jdu vlastně ve stopách svého táty. On, když byl student, tak si koupil historický automobil, aby ho zrenovoval. A mě prostě napadlo, že bych ho mohl napodobit. Jenže tehdy mi bylo 13 let a neměl jsem řidičák, tak to s auty nešlo. Bicykl byl prostě pro mě nejschůdnější,“ svěřil se Právu mladík, kterého v jeho koníčku podporuje celá rodina.

Vzácný tandem Eska

Jako první kolo si do své sbírky pořídil Velamost tourist. „Jde o poskládané kolo, jsou to zhruba 50. léta minulého století. Celkem mám 13 historických bicyklů a jeden vozík za kolo,“ ukazoval Šimpach. Jeho nejstarším exponátem je kolo z roku 1915, nejmladší je z počátku 50. let. Mladý sběratel si samozřejmě nejvíce cení svého prvního přírůstku.

„Ale ze sběratelského hlediska není až tak zajímavé. Tím nejvzácnějším je tandem Eska z 30. let, bylo jich jen pár kusů,“ vysvětlil s tím, že všechna jeho kola si nyní mohou lidé prohlédnout v bíloveckém muzeu.

Výstavu doplňují i další zajímavé exponáty, a to ze spolku Elegant a z klubu českých velocipedistů Moravan. „Oni mají třeba i vysoký bicykl tzv. kostitřas, který bych si ve své sbírce přál. Jenže na světě už jich tolik není, a navíc je jejich pořízení finančně náročné,“ líčil mladík, který chce po maturitě studovat dál na univerzitě.

Zachování historie

Rozšířit sbírku se mu nejvíce podařilo během pandemie koronaviru. „Člověk nebyl ve škole, nikam nesměl, tak jsem doma na internetu procházel inzeráty. Jde o to být pohotový a rychle na inzerát reagovat,“ vzpomínal a podotkl, že mu jde hlavně o to, aby se zachovala historie.

„Mým snem je zachovat co nejvíce kol pro další generace. Zároveň i ukazuji lidem, že se dá zachránit jejich kolo po babičce, které spoustu let leželo na půdě či ve sklepě. Proto sháním kola, která jsou v originálním stavu, s původním lakem. Pak je zrestauruji, je to práce i na několik hodin. Před výstavou mi pomáhali i kamarádi.“

Výstava s názvem Bicykl od zrození až do 2. poloviny 20. století je k vidění v Muzeu Bílovec do 28. února. Petr Šimpach povypráví i své příběhy a historii vystavovaných kol na přednášce, která se v muzeu uskuteční 7. února v 17 hodin.