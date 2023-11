Co se servírovalo v první třídě Titaniku? Jídelníček ze slavné lodi se vydražil za dva miliony

Jídelní lístek pocházející z 11. dubna 1912 se vydražil v sobotu v aukční síni Henry Aldridge & Son Ltd v anglickém městě Devizes za 84 tisíc liber (přes 2,3 milionu korun).

„Po konzultaci s předními sběrateli memorabilií z Titaniku a mnoha muzei po celém světě neevidujeme žádné další dochované exempláře v podobě jídelních lístků z první třídy z 11. dubna. Jde o pozoruhodný pozůstatek z nejslavnějšího zaoceánského parníku všech dob,“ uvedl pro deník The Independent dražebník Andrew Aldridge.

Titanic se potopil 15. dubna roku 1912 během své první plavby z anglického Southamptonu do amerického New Yorku po nárazu do ledovce. Na palubě bylo zhruba 2240 lidí, z nichž cca 1500 utonulo.