Zpěvák Elton John a princ Harry versus bulvár. Slavní Britové bojují u soudu za právo na soukromí

Žalující tvrdí, že se stali oběťmi médií Daily Mail, a to nedělníku Mail on Sunday a online webu Mail, které podle nich nepatřičně zasahovaly do jejich soukromí, používaly mimo jiné nezákonné odposlechy, obstarávaly si nelegálně zdravotní dokumentaci… Ke všem těmto skutkům mělo docházet v letech 1993 až 2011, pak i po roce 2018.