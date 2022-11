Zpěvačka Ana Popović: V Americe jsem se hned cítila jako doma

Jak jste se hudebně posunula od minulého alba Like It on Top z roku 2018 vy osobně?

Začala jsem hrát na bicí a miluji to. Je to má druhá vášeň. Bicí jsem vždy milovala a na bubeníky měla velmi konkrétní požadavky. Teď to ale zažívám a tvořím sama. Snažím se také zlepšovat ve hře na kytaru, v psaní písní, zpěvu i aranžování. Všechno sice vyžaduje čas a odhodlání, ale když něco milujete, jde to snadno. Chci se dál rozvíjet.