Zemřela slovenská herečka Mária Kráľovičová

Během své herecké kariéry Kráľovičová ztvárnila desítky postav klasického repertoáru. Na prknech Slovenského národního divadla hrála nepřetržitě 74 let. Čeští diváci ji znají především z televizních inscenací.

Kráľovičovou přitahovalo divadlo, a tak se původní profesí kadeřnice přihlásila na konkurz do Komorního divadla v Martině. Porotu okouzlila a dostala svým projevem, a byla přijata. Tím odstartovala její divadelní kariéra. V Martině působila dva roky a za tu dobu ztvárnila řadu hlavních rolí. Za postavu Aničky ve hře Ženský zákon získala ocenění Talent roku.

Poté co skončilo její angažmá v Martině, začala studovat na Státní konzervatoři v Bratislavě obor herectví. Už během studia se v roce 1948 stala členkou Slovenského národního divadla.

Ve filmu debutovala snímkem Přehrada. V roce 1957 se stala první slovenskou televizní herečkou, a to spolu s Elem Romančíkem ve snímku Do videnia, Lucienne! Z tohoto filmu se dochovalo do současnosti jen pár fotografií. V roce 1969 se objevila v hororově-komediálním seriálu Příběhy lepší společnosti. Další televizní inscenací byl Čechovův Višňový sad. Následovala řada seriálů a inscenací, z nichž jmenujme například seriál Duchové (1997), Buddenbrookovi, Louis Pasteur, Lev Tolstoj, Případ Evy Burdové a další.