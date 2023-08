Zemřel Robbie Robertson z The Band

Robertson se narodil v Torontu v roce 1943, hrát na kytaru začal v 10 letech. Byl členem kapely The Band, která doprovázela Boba Dylana při jeho slavném turné v letech 1965 a 1966, kdy zpěvák přešel na elektronický zvuk, nejvíce se však proslavil písněmi, které napsal pro The Band, k nimž patří třeba The Weight, píseň v češtině známá jako Břímě.

Alba The Band sólově vydala koncem 60. let - Music From the Big Pink a následné The Band -, patří dodnes k rockové klasice.