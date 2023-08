Zemřel americký zpěvák Rodriguez

Umělec, který vystupoval jen pod svým příjmením, po vydání dvou alb na začátku 70. let nadlouho přerušil svou hudební kariéru, zatímco si svou angažovanou tvorbou získal fanoušky v zámoří, aniž o tom věděl. Později Rodriguez vystupoval po celém světě včetně Česka.

Rodriguez se narodil v roce 1942 v Detroitu přistěhovalcům z Mexika. Sám se naučil hře na kytaru a v 60. letech začal vystupovat v barech a klubech ve svém rodném městě a jeho okolí. Jeho dvě studiová alba Cold Fact a Coming from Reality v USA nevyvolala větší ohlas a Rodriguez se pak začal věnovat studiu filozofie, komunální politice a manuální práci na stavbách a v továrnách, aby uživil svou rodinu.

Přibližně o 50 let později se stal námětem pro švédského filmaře Malika Bendjelloula, který natočil dokument o tom, jak se dvojice fanoušků z Jihoafrické republiky před lety snažila Rodrigueze vystopovat a ověřit fámy o jeho smrti. Americký písničkář se v zemi po ukončení studiové tvorby shodou okolností stal fenoménem, i díky svým sociálně zaměřeným a provokativním textům, které oslovily posluchače v izolovaném a rasově segregovaném státě.

Jihoafričtí aktivisté bojující proti apartheidu našli v jeho textech inspiraci a považovali Rodrigueze za jednoho z hlavních světových umělců. Rodriguez tak dopomohl ke svržení apartheidu, aniž o tom věděl. Na konci 90. let pak v Jihoafrické republice odehrál několik koncertů, jeho hudba byla předtím populární také v Austrálii, píše web Variety.

To vše zachycuje Bendjelloulův nízkorozpočtový snímek, který získal kromě Oscara pro nejlepší dokument také cenu britské filmové akademie. Po vydání dokumentu se Rodriguez objevil mimo jiné v talkshow legendárního Davida Lettermana a dvakrát také zavítal do ČR. V roce 2016 vyprodal pražské Forum Karlín, o dva roky později zahrál na festivalu Rock for People.