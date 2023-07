Vzpomínka Milana Uhdeho: Opožděný dík Milanu K.

Jsem si jist, že se to přihodilo v roce 1962 na divadelnické konferenci, a to krátce po premiéře Majitelů klíčů v Národním divadle. Úspěšný autor Milan Kundera se zaslouženě stal středem pozornosti. O přestávce při kávě se ho jeden z divadelních kritiků standardně zeptal, jaké inscenace ho v poslední době zaujaly. Odpověď všechny překvapila, protože zněla okázale nestandardně: Autor úspěšné hry do divadel nechodí. Hry mu skýtají nejhlubší zážitek, když si je doma čte. Ano, hry se mají číst!

Foto: Profimedia.cz Milan Kundera v roce 1973