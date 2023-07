Miloslav Šmídmajer: Kundera byl introvert, netoužil po slávě

Bylo to na filozofické fakultě, kdy jeho knížky byly nedostupné, ale holky měly Žert i Směšné lásky. Žert už byl zfilmovaný. Povídky mě nadchly a od té doby mám Kunderu zarytého v srdci. A pro spolužačky to byl velký mág.

Chtěl jsem o Kunderovi točit už v roce 1991, hned po své prvotině o Miloši Formanovi. Napsal mi dopis, v němž mi vysvětloval, že už žádné interview neposkytuje, do médií nechce a velmi se omlouvá. Byl to hezký dopis, byl jsem potěšen i odmítnut.

Potom jsem to spoustu let nezkoušel. Ale když nic nevzniklo, řekl jsem si, že je to škoda. Nemáme přece tolik velkých osobností. Tak jsem to zkusil. Začal jsem na tom pracovat s pomocí Jaroslava Kravky, televizního dramaturga, který zná v Brně kdekoho. Podařilo se dohodnout setkání s Milanem Uhdem, dokumentaristou Fuksou a dalšími, kteří patří k nejbližším Kunderovým přátelům.