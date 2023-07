Ztratili jsme nejvýznamnějšího spisovatele, říkají politici ke smrti Kundery

„Smrtí Milana Kundery ztrácí česká i světová literatura jednoho z nejvýraznějších současných spisovatelů. Jeho přemýšlení o základních hodnotách evropské kultury, jeho zájem o jedince, jeho vklad do dějin světového románu je a zůstane nepřehlédnutelný. Upřímnou soustrast,“ napsal na Twitter ministr kultury Josef Baxa (ODS).

Babiš pro Právo zavzpomínal na setkání s Kunderou v roce 2018, které později vedlo k obnovení státního občanství. „Zanevřel na Českou republiku, poté, co se mu tady stalo. Ale poprosil jsem pana velvyslance Druláka, aby nám domluvil schůzku. Na výročí války jsme se potkali, byli jsme na obědě i u něj doma. Byl to velký zážitek. Když jsem zjistil, že nemá české občanství, tak jsem se v tom angažoval. Když ho dostal, měl velkou radost,“ řekl Právu Babiš.

„Byla to pro mě velká čest,“ dodal. S manželkou Kundery se setkal i v době své prezidentské kampaně před volbami hlavy státu, která se konala v lednu. „Pan Kundera byl v tu dobu nemocný, takže jsem ho neviděl,“ dodal Babiš.

„Tuto zprávu přijímám s hlubokým zármutkem a posílám slova upřímné soustrasti rodině a pozůstalým. Milan Kundera je opravdovým velikánem literatury. Nesmazatelně se do ní zapsal celou řadou svých děl,“ reagoval pro Novinky na summitu NATO v Litvě ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Mezi svými oblíbenými díly jmenoval Nesnesitelnou lehkost bytí.

Kondolenční dopis zaslal Věře Kunderové bývalý prezident Václav Klaus. Poděkoval jí za to, jak se o svého muže starala. „V březnu jsem Vám psal, že ,Milan zde nebude zapomenut, i když se zapomíná na všechny a na všechno‘. Jsem přesvědčen, že právě v tomto případě tomu tak nebude. Spíše mám strach, že se teď k němu budou hlásit i ti, kteří se k němu v minulých letech nehlásili. I to je velmi české,“ napsal v dopise, který Právo získalo k dispozici.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) obdivoval Kunderu za to, že rozkročený ve dvou jazycích - češtině i francouzštině - dokázal obohatit literární svět. „To ukazuje jeho uměleckou velikost,“ řekl Právu.

Jako první v rukou měl od Kundery jeho román Žert. „Ale i Unesený západ, kde se zabývá evropskou duchovní identitou, a to v 80. letech, kdy to nebylo vůbec trendy, mě velmi oslovil. Byl to člověk, který obrovským způsobem obohatil literární svět. Jsem rád, že v Moravské zemské knihovně je i Knihovna Milana Kundery,“ dodal Herman.