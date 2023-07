Schwarzenberg: Nebudiž pochyby, že Kundera byl velký spisovatel

Z Kunderových knih má nejraději jeho první knihu Žert. K Nesnesitelné lehkosti bytí má ale spojenou historku ze začátku 90. let. Tehdy jako hradní kancléř doprovázel francouzského ministra zahraničí po Praze a součástí delegace byli i arcibiskup Miloslav Vlk a velvyslanec Jaroslav Šedivý. „Když jsme šli po ulici, tak arcibiskup Vlk Šedivému říká, ukazuje přitom na umývače oken: Podívej se, jak lajdácky myjí okna. To jsme dělali lépe.“ Šedivý i Vlk nemohli za komunismu kvůli svým názorům dělat svou práci historika a kněze a živili se jako umývači oken.

„A francouzského ministra zajímalo, o čem se baví. Když jsem mu to přeložil, tak se velice divil, že myli okna. Mě tehdy popadla zlomyslnost a říkám, jestli zná Nesnesitelnou lehkost bytí, a když přisvědčil, tak mu říkám: Podívejte se na pana velvyslance Šedivého, on byl vzorem pro hlavního hrdinu knihy - lékaře, který byl velký sukničkář,“ vzpomněl Schwarzenberg. Francouzského hosta to prý pohoršilo. „A to je přítel arcibiskupa? ptal se mě. A tak jsem mu řekl, že za komunismu všichni, kdo byli proti režimu, si dobře rozuměli.“