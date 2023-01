Zemřel kytarista Tom Verlaine

Verlaine se svou skupinou Television patřil mezi prominentní osobnosti punkové scény 70. let v New Yorku. Obě jejich alba z té doby – Marquee Moon (1977) a Adventure (1978) - byla kritiky hodnocena velmi vysoko. Zejména Marquee Moon se dlouhodobě umisťuje v žebříčcích nejlepších alb všech dob.

Television v polovině sedmdesátých let hrávali pravidelně ve vyhlášeném klubu CBGB, okolo kterého se pohybovali umělci jako Patti Smith, Ramones, Blondie nebo Talking Heads. Verlaine je obecně považovaný za jednoho z hudebně zručnějších oproti svým současníkům.

Žánrově se pohybovali na hranici garážového rocku a post-punkových směrů. Verlaine, který stejně jako spousta dalších punkových osobností za jeden z hlavních zdrojů inspirace uváděl Velvet Underground. Sám pak byl vzorem pro mnohé hudební nástupce jako jsou Pixies, Sonic Youth nebo The Edge, kytaristu U2.

Poté, co se skupina Television v roce 1978 rozpadla, vydal Verlaine řadu sólových alb. Spolupracoval také s Patti Smith, se kterou svého času i tvořil pár. Na jejím debutovém albu Horses z roku 1975 nahrál kytaru pro písně Hey Joe a Break It Up.