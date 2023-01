Nová alba: Måneskin, John Cale, New Found Glory a The Murder Capital

S novou desku se hlásí italská formace Måneskin, jedna z nejvýraznějších rockových skupin posledních let. Po delší době nabízí nové písničky i John Cale, bývalý člen skupiny The Velvet Underground. Zajímavá je akustická novinka amerických poppunkerů New Found Glory i irského objevu, skupiny The Murder Capital.

Foto: Novinky Nová alba