Zelený Raoul končí

„Dnes nám se Štěpánem Marešem přišel stručný e-mail z redakce Reflexu, že tento čtvrtek, v čísle 39, vyjde poslední díl Zeleného Raoula. O další není zájem. Díl nazvaný Babišova studna bude mít číslo 1421, což označuje počet týdnů, po které náš komiks nepřetržitě vycházel. Přepočteno na roky je to 28 let. Zelený Raoul byl dílem čtyř přátel, kteří stáli v roce 1994 u jeho zrodu,“ uvedl Tesař na sociální síti.

„Štěpán Mareš tvrdí, že Zelený Raoul je nejdéle vycházející kreslený seriál v Evropě, nemám to ověřené, každopádně je to dost dlouho na to, aby se stal neodmyslitelnou součástí přesně poloviny mého života. V časech dobrých i zlých, ve chvílích, kdy jsem dostal skvělý nápad, i kdy mě nenapadlo zhola nic. Jsem za Štěpána, za Tomáše Baldýnského, za Dana Hrubého i za sebe pyšný na to, že se nám podařilo vybudovat značku, kterou znal každý. Protože to se nepodaří každý den,“ dodal.