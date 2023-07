ŽEBŘÍČEK: Indiana Jones rozhýbal česká kina

V exkluzivním rozhovoru pro Novinky.cz mimo jiné prozradil, že kvůli pátému snímku o legendárním dobrodruhovi jej museli omladit: „Filmaři k mému omlazení využili záběry, které vznikaly před čtyřiceti lety. Využili k tomu i umělou inteligenci, která za ně hledala nejlepší záběr mé tváře, nejlepší světlo, procházela to kus po kusu… Ale stále jsem to já, kdo vše hraje. Jsou to mé oči, má ústa, jež lemuje má kůže, jen ta před čtyřiceti lety. Je to tehdejší můj skutečný obličej, nejde o žádný Photoshop.“