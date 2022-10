Výstava Umění rámu: Staré kusy s hypomoderními formáty NFT

Staré vedle nového, klasika proti moderně, to je základní idea výstavy Umění rámu, kterou je možné si prohlédnout do 16. října v pražské galerii Arthouse Hejtmánek. Kurátoři expozice, otec a syn Hejtmánkovi, postavili do kontextu (i kontrastu) starobylé umělecky zpracované rámy a dva hypermoderní artefakty ve formátu NFT, také jeden prostorový objekt.

Foto: autor fotky: Jan Šída, PRÁVO, Novinky Výstava ukázala, že i moderní umění v NFT formátu může koexistovat v prostředí vyřezávaných rámů.