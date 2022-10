Rapper Rytmus: NFT? Jsem vždycky rád, když si mohu připsat prvenství

Vytvořil jsem si vlastní bublinu. Vlastní pravidla. To říkáte o sobě v dokumentu Tempos. Co k nim patří právě teď?

Já jsem v tom dokumentu mluvil hlavně o tom, že jsem si vytvořil pro své fungování v byznyse vlastní pravidla. A nyní neplatí žádné z nich. Platí jednoduchá logika: spojit se vždycky s lidmi, kteří jsou na špici svého oboru. K tomu patří i můj vstup do světa NFT.

Předpokládám, že vás ti lidé sami oslovili.

Ano, cesty nás svedly dohromady před několika měsíci. Jsem za to rád. Je skvělé, že mohu být prvním interpretem v našich končinách, který vše rozjede ve velkém stylu. To byl i důvod, proč jsem se vstupem do projektu souhlasil.

Rytmus alias Patrik Vrbovský Jiné přezdívky: Metamorfolord, Piešťanský krocan, Piešťanský mýtus, Rytmo

Narozen 3. ledna 1977 v Kroměříži

V branži působí od roku 1992. Jsem především zpěvák, ale také hraje. Založil skupinu Kontrafakt. Je považován za jednoho z nejtalentovanějších slovenských umělců. Vydal také několik sólových alb – Bengoro (2006), Kral (2009), Fenomen (2011), Krstný Otec (2016), která byla opakovaně platinová.

Byl členem porot v televizních soutěžích, konkrétně Česko Slovenská SuperStar (2010) a Hlas Česko Slovenska (2012)

Jsem vždycky rád, když si mohu připsat prvenství v něčem podobně důležitém, že mohu být při něčem v kategorii „velké“. A samozřejmě je to pro mě zajímavé také tím, že se mohu zase jinak přiblížit ke svým fanouškům.

Budeme ještě konkrétnější. Tou novinkou je váš vstup do kryptopeněženky Rull, kde budete součástí projektu NFT. Vy mu rozumíte? Já moc ne, přiznávám.

Máte to podobné jako v reálném světě. Jsou lidé, kteří sbírají umění. Pověsí si třeba obraz doma na stěnu. Tohle je něco podobného, jen v digitálním prostoru. Jak si všichni určitě všímáme, dnešní doba se přesouvá právě tam. NFT tomu jde vstříc.

Budete tam jako obrázek?

Ano, přesně tak

Kreslil jste ho?

Ne, v kreslení jsou jiní lidé lepší… Nechal jsem tedy svou podobu v digitálním světě na nich. Vědí, jak vše udělat tak, aby to bylo zajímavé až fascinující, aby to zaujalo. Předložili mi asi dvacet návrhů, já si z nich vybral.

Foto: NMDS/Daniel Fadrný, Bez zdroje +7

Navíc v mém případě nejde jen o obrázky. NFT může mít i zvukovou podobu, v mém případě hudební. Jde mimo jiné například o exkluzivní věc z mé tvorby. Konkrétní nebudu, chci zachovat moment překvapení, než projekt představíme.

Každého asi ale napadne, kolik vše bude stát.

Kolik? Přesnou cenovou politiku zatím taky nechci zveřejnit. Důležité je, že mých NFT bude víc, budou různě exkluzivní, podle toho se bude lišit jejich cena. A platba? Tu uděláte na Rull jednoduše kartou. Ostatní už za vás vyřeší jiní.

A kde je pak mnou zakoupené dílo?

Můžete si ho stáhnout do počítače, ale to, že ho vlastníte, je i veřejně dostupná informace. Je to vaše „účtenka“.

Aha. Vy jste někdy do něčeho podobného investoval?

Mám NFT od rappera Snoop Dogga.

Jste sběratelem umění i v reálném světě?

Vyloženě za sběratele umění se nepovažuji, ale když vidím někoho, kdo se mi líbí, rád ho podpořím. Mám rád sochy. Chodím i do galerií. Koupím si to, co se mi líbí, pokaždé mám dobrý pocit.

Existuje v případě vašeho vstupu do NFT nějaký váš byznys plán? Budete spokojený při nějakém čísle prodejnosti?

Mám to jinak. Jsem rád, že do tohoto byznysu vstupuji. Ne, že bych si musel kamsi psát: jsem první, ale potěší mě, že patřím k průkopníkům. Mám to takhle ve všem. Vždycky jsem rád, když mi ten nahoře podobnou šanci na obohacení lidí dá. A můžeme tomu klidně říkat osud.

Co je NFT? Zkratka NFT označuje anglický termín Non-Fungible Tokens, tedy nezaměnitelný token. Jde o novou podobu digitálního vlastnictví, která staví na blockchain – digitální účetní knize. Tu mimochodem využívají také kryptoměny, například nejznámější bitcoiny. NFT se používá k prokázání vlastnictví konkrétní věci, která existuje pouze ve virtuálním světě. Typicky může jít o umělecká díla, slavné memy, herní předměty, ale klidně také historické okamžiky, jako je odeslání první SMS zprávy. Vzhledem k tomu, že NFT vznikají jako naprosté unikáty, často lákají sběratele a investory. NFT tokeny jsou navíc odolné proti padělání. Lidé je mohou uchovávat ve své vlastní blockchainové peněžence, což je v podstatě obdoba digitální peněženky.

Neřeším tak plány předem, ale až když vyjdou. Pak z toho mám radost. Proto, ptáte-li se mě teď, zda mám v souvislosti s NFT v hlavě určité číslo, řeknu: nemám. Vím taky, že budu mít radost, když mi někdo řekne, jak se vše dobře prodává. Nejradši slyším: u nás jsi nejlepší.

Cílíte hlavně na svůj fanklub?

Jasně, jak jinak. Jsme zase u digitalizace, virtuální reality. V současné době musíte jako umělec být aktivní na sociálních sítích.

Na Instagramu máte přes 700 tisíc sledujících. Ale váš účet je zavřený, proč?