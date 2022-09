Lu Jindrák Skřivánková a Jan Alex Jindrák: Vstup do vzrušujícího světa NFT

I když ne zcela. Vyvrcholením každé expozice je totiž trojrozměrný, v digitální tiskárně nákladně vytvořený objekt. Patří i on do kategorie NFT? Porota veřejného mínění svůj verdikt ještě nevyřkla.

Jindrák: Pracuji jako kreativní producent a režisér na poli digitální tvorby. Začalo to tak, že Lu oslovil náš kamarád, jestli by neudělala design lahve na perlivou vodu. A nás napadlo zpracovat motiv etikety ve 3D. Takže jsme vzali její abstraktní obraz, vytáhli z něj základní strukturované tahy a převedli to do 3D modelu.